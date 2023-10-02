Эксперт назвал маркетинговым ходом сообщения о возможном дефиците ржаного хлеба

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Сообщения о возможной нехватке ржаного хлеба на рынке являются маркетинговым ходом, считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, распространившаяся ранее информация о снижении объемов урожая связана с желанием производителей повысить цены на ржаную муку на фоне подорожания пшеничной.

Злочевский уверен, что дефицита продукта не будет. Он подчеркнул, что подобные сообщения имеют экономические мотивы.

Ранее в Союзе мукомолов РФ предупредили, что в этом году объемы урожая ржи в России могут снизиться до 1,8 миллиона тонн, что может привести к сокращению объемов ржаного хлеба на российском рынке.

Там также отметили, что цены на бородинский хлеб могут подняться.

Однако в министерстве сельского хозяйства РФ заверили, что ожидаемого урожая ржи в два миллиона тонн будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности производителей муки и хлеба.



Ржаной хлеб может подорожать в России