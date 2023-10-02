Сыр фета может подорожать из-за последствий циклона "Даниэль" в Греции

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Сыр фета может подорожать из-за затопления в Греции, вызванного штормом "Даниэль". Тысячи животных, дававших молоко для изготовления продукта, погибли, а производство кормов для оставшихся приостановлено. Об этом написала газета Financial Times.

Как сообщил изданию владелец компании Bizios Dairy Industry Николаос Бизиос, все посевы и заводы, которые производили корма для животных, затоплены. Цены на сыр могут вырасти, если стоимость корма для скота тоже повысится.

Кроме того, из-за наводнения в сентябре в регионе Фессалия, который снабжает молоком около 40% греческих производителей мягкого сыра, погибло порядка 80 тысяч коз и овец. Спасти оставшийся скот крайне трудно из-за высокого уровня воды, также животным не хватает еды.

Глава ассоциации молочной промышленности Греции Христос Апостолопулос рассказал, что скоро производители сыра окажутся перед выбором из-за сокращения производства молока. Им придется решить, куда направить свою продукцию.

Он считает, что сначала дефицит сыра фета может коснуться только Греции, потому что фермеры начнут продавать товары по экспортным ценам.

Как отмечает газета, около четверти земель, используемых для сельского хозяйства и промышленности в регионе, оказались затопленными, и, возможно, останутся непригодными для выращивания кормовых культур в течение долгих лет.

Консультант по сельскому хозяйству Яннис Карастергиос добавил, что спустя несколько месяцев запустится цепная реакция, которая приведет к краху, в частности, малых предприятий.

Общий ущерб от циклона "Даниэль" для греческого животноводства может составить миллионы евро, пишет газета.

Ранее сообщалось, что шоколад подорожает из-за непогоды в Западной Африке. В этой части региона сильно пострадали от дождей плантации какао-бобов, поэтому цена на сырье увеличилась. Сейчас стоимость продукции приблизилась к рекордным показателям.

Дефицит какао-бобов на данный момент составляет сотни тысяч тонн. Производители предупреждают, что рост цен продолжится.