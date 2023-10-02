Эксперт назвал вынужденным повышение некоторых операторов цен на бензин

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Ряд операторов заправок вынужденно повысили цены на бензин, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, нефтяные организации подняли цены незначительно, удержав их в рамках инфляционных ожиданий. Однако независимые операторы, которые приобретают топливо оптом, увеличили розничные цены для потребителей. Как правило, такое повышение было существенным – на 3–5 рублей, уточнил Баженов.

Он добавил, что сейчас дизель и бензин производятся с избытком. При этом, продолжил Баженов, если передержать меру с запретом экспортной продажи топлива, то внутренний рынок перенасытится. Кроме того, из-за подобного может начаться резкое сокращение производства. После этого РФ столкнется уже с дефицитом, заключил Баженов.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ФАС выявили признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

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