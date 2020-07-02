Предприятия транспортной отрасли получили поддержку на 98,5 млрд рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
98,5 миллиарда рублей выделили системообразующим предприятиям транспортной отрасли с целью их поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию Минтранса РФ.
Отмечается, что дополнительно они могут получить помощь в размере 65 миллиардов рублей. В настоящее время поддержку в 517,1 миллиона рублей оказали предприятиям морского и речного транспорта. В дальнейшем планируется выделение средств на помощь компаниям на 1,574 миллиарда рублей.
61,236 миллиарда рублей также получат железнодорожные предприятия. В настоящий момент им уже выделили средства в размере 7,2 миллиарда рублей. Что касается компаний в сфере воздушного транспорта, то они получили субсидии на сумму 90,304 миллиарда рублей. Им также окажут поддержку в дальнейшем в размере 1,919 миллиарда рублей.
Помощь в виде 500 миллионов рублей получил автомобильный транспорт. Дальнейшие меры по его поддержке в настоящий момент неизвестны.
Всего в список системообразующих предприятий транспортной отрасли попало более 160 компаний. Они могут претендовать на льготное кредитование, рефинансирование долгов и госгарантии по инвестиционным проектам.
В отношении столичного бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса, также оказывается поддержка. Ранее сообщалось, что более 4 тысяч московских предпринимателей получили помощь в размере 15,7 миллиарда рублей. Общий объем поддержки составляет 20,88 миллиарда рублей. Более 14 тысяч организаций может оформить отсрочку и полную отмену платежей по аренде и выкупу недвижимости.
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