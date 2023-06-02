Кабмин заявил, что компании из РФ соблюдают запрет на экспорт нефти с учетом потолка цен

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Указ, подписанный Владимиром Путиным о запрете на поставку российской нефти с учетом потолка цен, безусловно, соблюдается компаниями из России, заявили представители ведомств. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Вице-премьер Александр Новак совместно с представителями Минэнерго, Минфина, администрации президента, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, нефтяных компаний и другими провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

"Стороны обсудили вопросы экспорта нефти и налогообложения нефтяного сектора. Было отмечено безусловное исполнение указа президента от 27 декабря 2022 года "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты", – указано в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал приказ, согласно которому российские компании получили право соблюдать потолок цен на нефть с условием осуществления поставок дружественным государствам по заключенным договорам. При этом в список не были включены Китай и Индия.

С 5 февраля в силу вступили санкции западных стран на нефтепродукты из РФ. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, также государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

При этом ЕС сделал несколько исключений относительно потолка цен на нефтепродукты. Ограничение цены не коснется продуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом.

Страны G7 приняли решение сохранить потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок. За сохранение ограничений выступила в том числе Австралия.



В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России