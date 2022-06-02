В Сбербанке исключили покупку других банков

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Сбербанк в настоящее время не планирует покупать другие кредитные организации, заявил глава Сбера Герман Греф ТАСС в кулуарах "Форума решения социальных задач" Агентства стратегических инициатив.

Он также отметил, что, несмотря на введенные ограничения со стороны Запада, в компании придерживаются консервативного подхода в управлении капиталом.

"Мы поддерживали запас над лимитами Банка России, который был нам необходим как раз, чтобы в стрессовое время поддержать нашу достаточность. Поэтому капитализации прибыли 2021 года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц", – рассказал Греф.

Ранее Сбербанк начал продавать в своих отделениях наличную валюту, за исключением американской и европейской валют. С 1 июня клиенты кредитной организации получили возможность приобретать 15 иностранных валют.

Также с 30 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. Они были снижены как по базовой, так и по льготным программам. Вице-президент организации отмечал, что благодаря этому удалось сделать более привлекательными процентные ставки по ипотеке для населения.

