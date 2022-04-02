Эксперт назвала альтернативный способ онлайн-оплаты при заблокированной карте

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Финансовый эксперт Светлана Самойлова рассказала, что в России значительно вырос интерес к электронным кошелькам.
По ее словам, это связано с уходом из страны международных платежных систем и блокированием производителями смартфонов доступа для россиян к некоторым онлайн-ресурсам.
"Пользоваться электронным кошельком можно для оплат не только криптовалютными активами, но и привычными нам фиатными деньгами. <...> средства, которые пользователь размещает на своем счету в интернете (на кошельке), доступны для оплаты только в Сети", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Самойлова отметила, что электронный кошелек является альтернативой обычному банковскому счету, однако оплачивать таким образом покупки можно только онлайн – на маркетплейсах или зарубежных площадках.
Эксперт добавила, что открыть электронный кошелек гораздо быстрее и проще, чем завести счет в банке или получить привычную банковскую карту.
Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Рекламу соответствующих услуг злоумышленники размещают в соцсетях и мессенджерах.
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