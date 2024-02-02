В Киеве заявили о желании получить от РФ компенсацию в размере 1 трлн долларов

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Россия должна возместить Украине ущерб от боевых действий в размере одного триллиона долларов. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, на Украине говорят не о сумме в 300–350 миллиардов долларов, а о большем объеме средств.

"По оценкам, сделанным в Киеве, речь идет о 750 миллиардах долларов прямых убытков. Добавьте туда еще косвенные убытки, которые могут поднять цифру до одного триллиона долларов", – приводит его слова РБК.

Накануне Евросоюз поддержал использование замороженных активов России для поддержки Украины. Общая сумма средств составит 50 миллиардов евро. Доходы для формирования суммы будут генерироваться в том числе от активов Центробанка РФ.

