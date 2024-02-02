Один из основных авторов санкций США против России уходит в отставку – СМИ

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Советница главы Минфина США Элизабет Розенберг, которая считается одним из основных авторов американских санкций в отношении России, уходит в отставку, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Розенберг покидает свой пост ради работы в частном секторе. При этом о каком именно месте идет речь, не сообщается.

Розенберг была членом группы официальных лиц Штатов, занимавшейся разработкой "экономического ответа" на начало Россией СВО.

Ранее агентство Bloomberg написало, что некоторые страны Евросоюза хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против России.

По словам собеседников издания, несколько дипломатических представителей из разных стран ЕС озабочены тем, насколько легальны и реализуемы на практике предложения Еврокомиссии. Правительства государств, которые представляют дипломаты, хотели бы сузить масштабы перечня подсанкционных товаров и жесткость контроля за исполнением третьими странами этих ограничений.

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