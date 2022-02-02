Белоруссия запретила железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что страна вводит запрет на железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом", – указал представитель ведомства.

Перечень товаров, на которые действует ограничение, не уточняется.

По словам Глаза, ранее власти Литвы остановили транзит белорусских товаров через свои порты. Он подчеркнул, что изначально белорусская сторона намеревалась уладить конфликт в правовом поле.

Несмотря на это, представители Литвы на диалог не пошли, заявил Глаз.

Накануне стало известно, что с 2 февраля Россия вводит временный запрет на экспорт аммиачной селитры. Данное минеральное удобрение характеризуется высоким спросом на фоне ожидаемого прихода ранней весны в ряде регионов страны.

