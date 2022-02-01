Россия ввела временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Россия вводит временный запрет на экспорт аммиачной селитры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства РФ.
"С 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано", – указано в сообщении.
Решение о введении ограничения мотивировали необходимостью завершить посевную кампанию в РФ. Кроме того, вещество требуется для организации беспрерывной работы предприятий промышленного сектора.
Спрос на минеральное удобрение повысился в связи с ожидаемым приходом ранней весны в ряде регионов России. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил, что оставшийся объем селитры можно будет экспортировать со 2 апреля, когда спрос пройдет пиковые значения.
Накануне сообщалось, что Россельхознадзор может запретить поставки зарубежных кормов для животных, включая корма для домашних питомцев. Данное решение объясняют несоответствием маркировки компонентному составу.
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