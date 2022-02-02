Госдолг США достиг рекордно высокой отметки

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Государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов. Такие данные обнародовал американский Минфин.
Как пишет газета The New York Times со ссылкой на экономистов, данные цифры объясняются существенными расходами, которые Соединенные Штаты понесли в период пандемии. В частности, речь идет о мерах по поддержке малого бизнеса и стимулирующих выплатах.
"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице", – говорится в публикации.
При этом многие опрошенные изданием экономисты считают, что госдолг в 30 триллионов долларов не свидетельствует о катастрофе, поскольку американская экономика демонстрирует рост.
В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга на 2,5 триллиона долларов – до 31,4 триллиона долларов. В октябре он повысил потолок государственного долга на 480 миллиардов.
США увеличили максимальный размер госдолга
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