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Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 20 ноября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 12:48 по московскому времени, американская валюта увеличилась на 0,62%, до 90,005 рубля. К 12:55 доллар ускорил рост и был на уровне 90,05 рубля (+0,66%).

Между тем евро поднялся до 98,18 рубля, прибавив 0,8%. Юань вырос на 0,83% и торговался по 12,593 рубля.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин отметил, что российский рубль может усилить свои позиции, но не стоит надеяться на значительные изменения. Он считает, что к ослаблению национальной валюты привело снижение цен на газ и нефть в этом году по сравнению с прошлым.

Между тем экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что к концу 2023 года курс доллара будет держаться в середине коридора 85–90 рублей.

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