Цены на газ в Европе выросли на 1,3%

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Цены фьючерсов на газ выросли на 1,3%, до 1 095 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

На открытии торгов цена январских фьючерсов на газ составляла 1 071 доллар. Стоимость стабильно росла на 1–3% и подскочила до 5%.

При этом максимальная стоимость составляла 1 136 долларов, а минимальная – 1 068 долларов.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил рост цены газа в Европе тем, что в подземных хранилищах газа меньше, чем обычно, в Азии наблюдается высокий спрос, в результате сжиженный природный газ уходит в основном туда.