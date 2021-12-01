Совфед одобрил федеральный бюджет России на 2022–2024 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2022–2024 годы. Документ предусматривает финансирование адресной поддержки семей с детьми и другие выплаты.

Также в документе заложен профицит бюджета в 2022 году в размере 1% ВВП, в 2023 году – в размере 0,2% ВВП, а также дефицит в объеме 0,3% ВВП в 2024 году.

Доходы бюджета России в 2022 году утверждены в объеме 25,021 триллиона рублей, в 2023 году – 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году – 25,831 триллиона рублей.

Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,694 триллиона рублей, в 2023 году – 25,241 триллиона рублей, в 2024 году – 26,354 триллиона рублей.

Помимо адресной поддержки семей с детьми, главный финансовый документ страны содержит положения о выплате пособий беременным женщинам в сложном материальном положении, реализации программ медицинской реабилитации и обеспечения углубленной диспансеризации.

Закон был дополнен поправками Владимира Путина об увеличении прожиточного минимума на душу населения в целом по России. В 2022 году он составит 12 654 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для трудоспособных граждан – 13 793 рубля, для детей – 12 274 рубля.

Кроме того, в следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится до 13 890 рублей в месяц.

В бюджет заложены и дополнительные средства на капитальный ремонт и строительство школ, развитие системы здравоохранения, решение жилищных проблем, капремонт студенческих общежитий, ремонт дорог, развитие сельских территорий, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока и решение других актуальных проблем.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов с учетом поправок. 24 ноября комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила 8 из 107 поправок, из которых следует предложение увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, включая капитальный ремонт поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, организацию отдыха детей, развитие спорта и волонтерства.