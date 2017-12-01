Ставки по депозитам могут снизиться до уровня инфляции к 2020 году

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Ставки по депозитам для населения могут упасть до целевого уровня инфляции в 4 процента к 2020 году после снижения ключевой ставки Центробанка, рассказал замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Регулятор за это время может постепенно снизить ключевую ставку с 8,25 до 6,5 процента, а объем розничного кредитного портфеля возрастет с 13,8 до 15,2 процента ВВП. Как полагает один из авторов прогноза Александра Широва, за этим может последовать рост кредитования бизнеса до четырех триллионов рублей и снижению ставок депозитов до целевого уровня инфляции – четырех процентов.

Тогда россияне не будут нацелены на открытие банковских вкладов, и появится склонность к инвестированию в более рискованные активы, сообщает газета "Известия". Но государству будет необходимо создать новые инструменты или популяризировать нынешние, потому что сейчас они людям не слишком понятны. Население могло бы вкладываться в корпоративные облигации но не все понимают, как это делать.

Пока население значительно меньше вкладывается в другие инструменты (ПИФ, НПФ, прямая покупка акций и облигаций). Однако в последние годы интерес к ним растет, считают в ЦБ. При этом там считают, что население не откажется от привычных вкладов.

По статистике ЦБ, на 1 сентября общий объем вкладов населения равен 24,8 триллиона рублей, из которых в валюте 5,5 триллиона по валюте. Согласно оценке директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, объем инвестиций населения в более рискованные инструменты не превышает трех триллионов рублей.

Ранее Центробанк заявил, что по итогам 2017 года инфляция не превысит трех процентов, а в первом полугодии 2018 года поднимется примерно до 4 процентов. В октябре инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,7 процента в сравнении с сентябрем, когда она достигала 3 процентов. Цель ЦБ по инфляции − 4 процента.