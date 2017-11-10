Инфляция в России вернется к целевому показателю в 4% – ЦБ

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Инфляция в России вернется к целевому уровню в 4% в течение 2018 года. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"В течение 2018 года вернется. Динамика инфляции вблизи цели, по мере исчерпания различных факторов будет ближе к 4 процентам. Говорить о более точных сроках сложно, но мы уверены, что к 4 процентам инфляция вернется", – сказал он, отметив, что пока по итогам года прогноз Банка России по инфляции в РФ сохраняется на уровне 3 процентов, но может быть пересмотрен.

Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует долгосрочный рост российской экономики на 1,5 процента в год. МВФ в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8 процента и 1,6 процента соответственно.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил тенденцию к восстановлению российской экономики. Согласно прогнозу ведомства, экономическая ситуация в РФ будет улучшаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом.