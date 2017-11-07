Годовая инфляция в России замедлилась до 2,7%

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Годовая инфляция в России в октябре текущего года замедлилась с 3 до 2,7 процента.

Как сообщает "Газета.ру", в октябре в 12 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,4 процента и более. В Ставропольском крае и Смоленской области (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,4 процента и 1,3 процента соответственно), а также в Сахалинской области (за счет подорожания непродовольственных товаров на 1,2 процента) потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6 процента.

Одновременно снижение потребительских цен на товары и услуги на 0,1–0,2 процента отмечалось в Удмуртской Республике, Новосибирской и Томской областях, в основном, в результате снижения цен и тарифов на услуги на 0,2–0,9 процента. Кроме того, в Новосибирской области цены на непродовольственные товары стали ниже на 0,3 процента.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,3 процента (с начала года – 103,1 процента), в Санкт-Петербурге – 100,2 процента (с начала года – 103,1 процента).