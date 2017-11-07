Годовая инфляция в России замедлилась до 2,7%

Фото: depositphotos/Anton_Petrus
Годовая инфляция в России в октябре текущего года замедлилась с 3 до 2,7 процента.
Как сообщает "Газета.ру", в октябре в 12 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,4 процента и более. В Ставропольском крае и Смоленской области (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,4 процента и 1,3 процента соответственно), а также в Сахалинской области (за счет подорожания непродовольственных товаров на 1,2 процента) потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6 процента.
Одновременно снижение потребительских цен на товары и услуги на 0,1–0,2 процента отмечалось в Удмуртской Республике, Новосибирской и Томской областях, в основном, в результате снижения цен и тарифов на услуги на 0,2–0,9 процента. Кроме того, в Новосибирской области цены на непродовольственные товары стали ниже на 0,3 процента.
В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,3 процента (с начала года – 103,1 процента), в Санкт-Петербурге – 100,2 процента (с начала года – 103,1 процента).
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: