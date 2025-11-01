Состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на 20 млрд долларов

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

Материальное благосостояние богатейших российских миллиардеров выросло почти на 20 миллиардов долларов за первый квартал 2025 года. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на Bloomberg.

На вершине рейтинга оказался владелец металлургической империи Алексей Мордашов. Прирост его капитала составил 4,8 миллиарда долларов. На второе поднялся глава "Норникеля" Владимир Потанин с увеличением состояния на 1,9 миллиарда.

В материале подчеркивается, что, несмотря на санкции и сложные условия работы, основатели нефтяных компаний также добились успеха. В частности, глава "Лукойла" Вагит Алекперов и руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон добавили к своим состояниям 141 миллион и 2,38 миллиарда долларов соответственно.

Однако не все миллиардеры смогли сохранить свои позиции. Например, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял около 3,17 миллиарда долларов. Тем не менее его имя по-прежнему входит в список самых богатых людей планеты.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX, Tesla и соцсетью X, был признан первым человеком на Земле, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Предприниматель переступил через этот рубеж 1 октября.

При этом впервые американский бизнесмен был признан самым богатым человеком в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз терял этот статус.