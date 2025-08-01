Состояние богатейших бизнесменов из РФ увеличилось на 20 млрд долларов

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С начала 2025 года общее состояние богатейших бизнесменов из России увеличилось примерно на 20 миллиардов долларов – до 306 миллиардов, сообщает aif.ru со ссылкой на данные рейтинга компании Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг состоит из 500 самых богатых людей планеты, включая 20 россиян. Он рассчитывается по стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют свои доли.

В частности, лидером среди россиян остался один из основных владельцев горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 2,5 миллиарда долларов – до 30 миллиардов.

При этом больше всех из российских бизнесменов в этом году заработал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Предприниматель заработал примерно 3 миллиарда долларов, увеличив свое состояние до 14 миллиардов.

Ранее создатель компании ByteDance и платформы TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Его состояние оценивается в 57,5 миллиарда долларов. В это же время Чжан стал третьим в перечне самых богатых людей Азии после индийских бизнесменов Мукеша Амбани и Гаутама Адани.