Нефтесервисная компания Baker Hughes продаст свой бизнес в РФ российскому менеджменту

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Американская нефтесервисная компания Baker Hughes, которая занимается бурением, оценкой запасов и организацией месторождений, объявила о продаже своего российского бизнеса местному покупателю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

Отмечается, что соглашение уже подписано.

"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства ОФС России", – пояснили в компании.

Ранее стало известно, что Baker Hughes заявила о приостановке обслуживания СПГ-проектов в России. Организация отозвала экспертов с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных специалистов со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

До этого "дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру компаниям Польши. Отмечалось, что премьер-министр страны дал поручение PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в те сети, которыми формально владеет "Новатэк". Он уточнил, что в случае невыполнения данного требования могут быть применены принудительные средства.