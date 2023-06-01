Кабмин РФ сохранил прежние лимиты по займам для кредитных каникул на 2023 год

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Правительство России определило параметры заемных средств для обращения граждан за кредитными каникулами в 2023 году, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

"По потребительским кредитам установлены следующие лимиты: 300 тысяч рублей для граждан, 350 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 100 тысяч для граждан по займам с лимитом кредитования (например, по кредитным картам), 700 тысяч рублей по автокредитам", – указано в сообщении.

Кроме того, лимит по ипотечным кредитам составит 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа и 3 миллиона рублей для остальных регионов России.

Отмечается, что такие лимиты действовали и ранее.

Ранее в ЦБ РФ отметили, что рост санкционного давления может привести к повышению ключевой ставки. Это потребуется для возврата инфляции к целевому уровню в 4%, подчеркнули в Банке России.

При этом, по информации Банка России, в производственном звене наблюдается выраженный опережающий рост цен на потребительские товары. Аналитики добавляют, что это указывает на возможное повышение инфляционного давления.

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