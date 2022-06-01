Экономист усомнился в возможности наращивания поставок газа из Африки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов оценил возможность наращивания поставок газа из Мозамбика, которую Международное энергетическое агентство рассматривает в качестве основного драйвера в Африке.
"Основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений", – рассказал Колобанов агентству "Прайм", при этом отметив, что регион является крупным нетто-экспортером.
В 2020 году Африка экспортировала 82,5 миллиарда кубических метров газа в Европу. Большая часть бала направлена из Алжира (21 миллиард кубических метров), Ливии (4,2 миллиарда) и Нигерии (14,6 миллиарда).
По словам эксперта, перспективы увеличения добычи газа есть, но континент активно повышает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти только на 15–25 миллиардов кубических метров, а основной прирост придется из стран, отдаленных от Европы.
При этом в перспективе до 2050 года баланс газа показывает стабилизацию экспортного потенциала на уровне 110–120 миллиардов кубический метров, но этот вариант потребует свыше 900 миллиардов долларов инвестиций, добавил Колобанов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.
Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.
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