В Федерации независимых профсоюзов РФ поддержали социальные инициативы Евгения Попова

Фото: Мария Попова
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков поддержал предложение тележурналиста Евгения Попова повысить минимальный размер оплаты труда.
Он напомнил, что сегодня в России часть трудоспособного населения имеет доходы ниже МРОТ, и из них значительная доля – это работающие россияне. Поэтому он предложил вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда.
Размер МРОТ, как и многие соцвыплаты, в том числе пенсии и стипендии, устанавливается в зависимости от прожиточного минимума. При этом, по словам Евгения Попова, людям уже недостаточно элементарного выживания, они хотят ходить в театры и музеи, заниматься спортом и путешествовать. В Федерации независимых профсоюзов подчеркнули, что в этом вопросе необходимо отталкиваться от минимального потребительского бюджета.
Шмаков напомнил, что в отличие от прожиточного минимума, минимальный потребительский бюджет включает не только продукты питания, но и услуги ЖКХ, транспорта, непродовольственные и прочее. И если прожиточный минимум сегодня составляет в среднем около 12 тысяч рублей, то минимальный потребительский бюджет – примерно 41 тысячу рублей.
"Вот к этой сумме и необходимо стремиться. Предложение Евгения Попова об увеличении МРОТ направлено на повышение благосостояния человека труда, и мы готовы его поддержать", – заявил Шмаков.
Таким образом, величина минимального потребительского бюджета станет базой для определения МРОТ. Но поддержать эту инициативу на законодательном уровне будет непросто, уверены в Федерации независимых профсоюзов.
Некоторые экономисты считают, что повышение минимального размера оплаты труда негативно скажется на экономике. В ФНПР уверены, что, даже если инфляция немного подрастет, выросший МРОТ увеличит платежеспособный спрос.
Ранее сообщалось, что правительство РФ разрабатывает новый критерий бедности. Глава Счетной палаты предположил, что рассчитанный по-новому прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.
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