Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году объем промышленного производства столицы вырос на 11,3% по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, главным драйвером роста производства стало развитие обрабатываемой промышленности.

"По сравнению с январем – февралем прошлого года объем вырос на 7,6%. Наиболее заметно – в 2,5 раза – увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза – выпуск лекарственных препаратов", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Столичная программа реновации и другие крупные проекты, которые связаны с развитием транспортной системы города, продолжают способствовать увеличению спроса на продукцию для строительства. Например, в сегменте готовых металлических изделий рост промышленного производства составил 78,4%, а для неметаллической минеральной продукции – 68,2%.

Кроме того, устойчивый рост производства позволяет достичь проводимая в столице политика стимулирования инвестиционной активности, а также сохранения ранее принятых инвестиционных программ, отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Ранее сообщалось, что самыми популярными товарами столичного производства за рубежом стали средства для волос, косметика и бытовая химия. Так, объем экспорта средств для волос составил 139 миллионов долларов США, косметики – 104 миллиона долларов, моющих средств – 89 миллионов.