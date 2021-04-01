Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2021 году объем промышленного производства столицы вырос на 11,3% по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, главным драйвером роста производства стало развитие обрабатываемой промышленности.
"По сравнению с январем – февралем прошлого года объем вырос на 7,6%. Наиболее заметно – в 2,5 раза – увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза – выпуск лекарственных препаратов", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
Столичная программа реновации и другие крупные проекты, которые связаны с развитием транспортной системы города, продолжают способствовать увеличению спроса на продукцию для строительства. Например, в сегменте готовых металлических изделий рост промышленного производства составил 78,4%, а для неметаллической минеральной продукции – 68,2%.
Кроме того, устойчивый рост производства позволяет достичь проводимая в столице политика стимулирования инвестиционной активности, а также сохранения ранее принятых инвестиционных программ, отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.
Ранее сообщалось, что самыми популярными товарами столичного производства за рубежом стали средства для волос, косметика и бытовая химия. Так, объем экспорта средств для волос составил 139 миллионов долларов США, косметики – 104 миллиона долларов, моющих средств – 89 миллионов.
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