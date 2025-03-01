Советник председателя ЦБ Тремасов: ЦБ жестко настроен на снижение инфляции к цели в 4%

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Центробанк России жестко настроен на снижение инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, регулятор не изменил своей позиции относительно денежно-кредитной политики в России. В частности, ЦБ работает над на обеспечением ценовой стабильности.

"Это то, что поручено нам обществом", – подчеркнул Тремасов на конференции Cbonds&Smart-Lab "PRO облигации".

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина указала, что нынешняя ключевая ставка в 21% является тем уровнем, который необходим для замедления инфляции и достижения цели по ней в 4%. Она также не стала исключать, что на сегодняшний день в стране происходит разворот факторов, которые влияют на инфляционные процессы.