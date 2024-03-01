Финансист рассказала, какие цены на нефть ожидаются в марте

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Стоимость нефти североморской марки Brent в марте остановится на показателе в 80–85 долларов за баррель с тенденцией к повышению. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анну Кокореву.

"Поддержку котировкам окажет сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК+ остальными участниками и напряженная ситуация на Ближнем Востоке", – поделилась она.

Согласно планам российских властей, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить 15 долларов, уточнила Кокорева. По ее словам, снижение этого дисконта может произойти за счет диверсификации поставок нефти.

Из-за эмбарго, продолжила эксперт, цены на Urals будут под давлением. Однако действующий уровень цен является выгодным для России и ее бюджета, указала Кокорева.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал стабильной текущую ситуацию на нефтяном рынке. Он уточнил, что действия ОПЕК+ помогли выявить баланс спроса и предложения. По его словам, запрет экспорта бензина из РФ является превентивной мерой.

Временный запрет на экспорт бензина могут ввести с 1 марта