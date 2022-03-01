Великобритания ввела санкции против Сбербанка

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Власти Великобритании внесли Сбербанк в санкционный список, ограничения затрагивают его корреспондентские счета и предусматривают запрет на осуществление клиринговых операций в фунтах стерлингов. Об этом сообщает РИА Новости.

"ПАО "Сбербанк" участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его", – указано в мотивировочной части постановления.

Отмечается, что Сбербанк является крупнейшим банком России, который имеет стратегическое значение для правительства страны.

В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что будут изучать новые ограничения по мере обнародования соответствующих документов.

"На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов эти меры не окажут существенного влияния", – говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Великобритании заявила, что власти страны приняли решение заморозить активы трех российских банков – ВЭБ, Совкомбанка и "Открытия".

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.