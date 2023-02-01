Подача "Газпромом" газа для Европы через Украину выросла на 20%

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российский "Газпром" нарастил подачу газа для Европы транзитом через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 29,4 миллиона кубометров на 1 февраля", – заявили в компании.

Днем ранее, 31 января, объем прокачки составил 24,5 миллиона кубометров. Таким образом, показатели 1 февраля увеличились на 20%.

В "Газпроме" также сообщили, что заявку на прокачку через пункт "Сохрановка" украинская сторона отклонила.

В январе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в 2022 году Россия существенно нарастила поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" в КНР. Объем доставленного топлива составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров.

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