Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении транзита газа через Украину

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о причинах сокращения объема поставок газа в Европу через Украину, переадресовав его в "Газпром". Об этом сообщает РИА Новости.

"Это вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках, поэтому я не могу сказать", – сказал представитель Кремля, отметив, что такие данные являются чисто корпоративными.

19 января стало известно, что "Газпром" сократил объем поставок газа в Европу через Украину на 23%. Представитель компании Сергей Куприянов отметил, что в настоящее время объем транзита составляет 25,1 миллиона кубометров.

По данным на начало января 2023 года, объем прокачки газа через Украину составлял 43,3 миллиона кубометров. Спустя неделю он снизился до 35,5 миллиона кубометров, еще позже – до 32,6 миллиона кубометров.

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