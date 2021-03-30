Мосприрода пригласила горожан на субботники в парках Москвы 24 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Общегородской субботник пройдет на столичных природных территориях 24 апреля, принять участие в мероприятиях смогут все москвичи, сообщается на сайте Мосприроды.

"На природных территориях Москвы 24 апреля пройдет массовый общегородской субботник. Присоединиться к мероприятиям может каждый – индивидуально, семьей, а также организованной группой. Участников обеспечат необходимым инвентарем и инструментами. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Специалисты развесят искусственные гнездовья, проведут мастер-классы и другие эколого-просветительские мероприятия. Мусор, собранный в процессе уборки, будет направлен на переработку. В ведомстве посоветовали надеть на субботник закрытую одежду, а также не беспокоить гнезда птиц и диких животных.

"Выходя на природную территорию, нужно помнить, что в апреле наступает период гнездования у птиц. Во время уборки внимательно следите за реакцией пернатых. Птицы могут беспокойно себя вести в местах, где вы убираетесь, так как здесь может быть их гнездо. Если вы обнаружили таких птиц, лучше уйти с этого участка, так как птицы чаще всего кидают свои гнезда на ранней стадии. Во время участия в субботнике вам могут попасться змеи – обыкновенные ужи. Не стоит паниковать при встрече с ними, они неопасны", – отметили в Мосприроде.

В прошлом году были отменены субботники, намеченные на 11 и 25 апреля, из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены силами сотрудников коммунальных служб.

Впервые жители города совместно вышли на уборку в апреле 1919 года. Это произошло на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.