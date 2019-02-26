Снимки природных заповедников России покажут в Дарвиновском музее

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетителям выставки "Заповедная природа России", которая 26 марта откроется в Государственном Дарвиновском музее, покажут фотографии пяти природных заповедников страны. Об этом сообщает сайт учреждения.

До 20 октября одна за другой пройдут фотовыставки Кроноцкого, Катунского, Астраханского, Приокско-Террасного и Оренбургского заповедников. Кроме того, сотрудники охраняемых территорий подготовили программы знакомства гостей с маршрутами путешествий, планами развития, открытиями и возможностями заповедников.

Экспозиция станет частью фестиваля "Знакомьтесь – заповедники!", направленного на популяризацию экотуризма и волонтерского движения в на охраняемых территориях.

Каждый из перечисленных заповедников представит на площадке Дарвиновского музея авторский фотопроект, посвященный охране уникальных видов животных и растений. В программу фестиваля также войдут мастер-классы, дискуссии и кинопоказы.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе Подмосковья появится заповедник с 250-летними деревьями и краснокнижными животными. В состав природного комплекса включат уникальный садово-парковый ландшафт, созданный еще в начале ХХ века.