Снимки природных заповедников России покажут в Дарвиновском музее

Посетителям выставки "Заповедная природа России", которая 26 марта откроется в Государственном Дарвиновском музее, покажут фотографии пяти природных заповедников страны. Об этом сообщает сайт учреждения.
До 20 октября одна за другой пройдут фотовыставки Кроноцкого, Катунского, Астраханского, Приокско-Террасного и Оренбургского заповедников. Кроме того, сотрудники охраняемых территорий подготовили программы знакомства гостей с маршрутами путешествий, планами развития, открытиями и возможностями заповедников.
Экспозиция станет частью фестиваля "Знакомьтесь – заповедники!", направленного на популяризацию экотуризма и волонтерского движения в на охраняемых территориях.
Каждый из перечисленных заповедников представит на площадке Дарвиновского музея авторский фотопроект, посвященный охране уникальных видов животных и растений. В программу фестиваля также войдут мастер-классы, дискуссии и кинопоказы.
Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе Подмосковья появится заповедник с 250-летними деревьями и краснокнижными животными. В состав природного комплекса включат уникальный садово-парковый ландшафт, созданный еще в начале ХХ века.
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