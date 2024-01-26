Вице-премьер назвала достижения российских компаний в экологии

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Проекты по утилизации и повторному использованию продукции – важное направление, которое в ближайшие 10 лет будет главным в экономике замкнутого цикла, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В рамках Дня экологии на международной выставке "Россия" прошло пленарное заседание "Инвестиции в экологию – инвестиции в будущее" с участием зампреда правительства, глав регионов и представителей бизнеса. Они обсудили экологические достижения компаний и внедрение новых технологических решений, которые позволяют существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

"Очень интересный пример – это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка". На таком отработанном масле компания "Газпром нефть" производит судовое топливо, и в прошлом году впервые в России осуществила заправку морского транспорта таким топливом", – сказала Абрамченко.

Отмечается, что судовое топливо на биокомпонентной основе подходит к использованию на большинстве морских и речных судов. Первая бункеровка биотопливом состоялась в порту Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает создание нового отдельного национального проекта по очистке рек и оздоровлению водоемов. Еще один важный вопрос, который сейчас обсуждается в российском правительстве, – недропользование. Так, Минприроды рассматривает перспективные площади для геологоразведочных работ, где могут быть обнаружены новые месторождения полезных ископаемых.