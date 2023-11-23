Больше половины ледников в Перу растаяли за 58 лет – СМИ

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Около 56,22% от всех ледников в южноамериканском государстве Перу растаяли за 58 лет. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Национальный институт исследования горных ледников и экосистем Перу.

Сотрудник института уточнила, что сейчас в стране осталось около 1 050 квадратных километров ледникового покрова. Это может сказаться в том числе и на состоянии Амазонки, которую ледники снабжают водой.

Так, массив Чила за последние годы лишился почти всех своих льдов, хотя ранее он был одним из основных источников воды для крупнейшей реки планеты.

Ученые назвали повышение средней температуры на Земле главной причиной такого резкого снижения площади ледников с 1965 года.

Ранее ученые заявляли о том, что высшая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла более двух метров в высоту. По данным местного телеканала, высота Монблана сейчас составляет 4805,59 метра, что на 2,22 метра меньше, чем во время последнего измерения в 2021 году.

Как сказал президент регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жан де Гарет, такие изменения считаются нормальными и могут зависеть от уровня осадков. Также он считает, что через два года Монблан может снова вырасти на два метра.

Ученые назвали разрушение ледников Западной Антарктиды неизбежным