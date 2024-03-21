Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов ожидаются в Москве 21–22 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов ожидаются в Москве в четверг и пятницу, 21 и 22 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга.

Там уточнили, что неблагоприятные условия первой степени будут действовать с 17:00 21 марта до 11:00 22 марта.

В свою очередь, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы направит предприятиям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Аналогическое предупреждение действовует в Москве в среду и четверг, 20 и 21 марта.

Между тем стало известно, что температура на Земле впервые превышала норму на 1,5 градуса девять месяцев подряд. Как уточнил научный руководитель российского Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, девятым и рекордным стал февраль.

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