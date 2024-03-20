20 марта, 17:02Экология
Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов ожидаются в Москве 20–21 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В среду и четверг, 20 и 21 марта, в Москве прогнозируются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга.
"По прогнозу метеорологов, сегодня, 20 марта, с 17:00 и до 17:00 21 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени", – говорится в сообщении.
В связи с этим столичным предприятиям направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
Ранее стало известно, что температура на планете впервые превышала норму на 1,5 градуса девять месяцев подряд. Девятым и рекордным стал февраль, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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