Тимофей Баженов: помогать лесничим должны общественные инспекторы

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Тележурналист Тимофей Баженов оценил предложение комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды относительно расширения полномочий лесных инспекторов, подконтрольная территория которых может увеличиться на километр от кромки леса.

Он считает, что это позволит остановить бесконтрольный пал травы и предотвратить лесные пожары. По словам Баженова, с травяными палами надо бороться жестко и проводить разъяснительную работу среди населения.

"Объяснять, что, поджигая траву, люди наносят вред всей экосистеме. Параллельно с расширением полномочий лесничих считаю, что необходимо восстановить институт общественных инспекторов, которых можно будет активно привлекать к контролю лесных и сельскохозяйственных угодий. Общественных инспекторов можно будет наделить полномочиями, позволяющими пресекать и фиксировать незаконные поджоги сухостоя", – сказал он.

Тележурналист добавил, что ежегодно пожары уничтожают тысячи гектаров уникальных лесных массивов. Он пояснил, что поджоги травы также негативно влияют на качество почвы. Помимо этого, пожары не только губят деревья и растения, они уничтожают места гнездования птиц вместе с кладками.

В травяном пожаре гибнут или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Расширение полномочий лесных инспекторов, в том числе наделение их правом составлять протоколы об административных правонарушениях в километровой зоне вокруг леса, по мнению тележурналиста, позволит пресечь бесконтрольный пал травы и предотвратить пожары.

Ранее Баженов заявил, что принятый президентом РФ обширный экологический блок отображает его видение на сегодняшние экологические проблемы.

Лидер общественного движения уверен, что россияне способны самостоятельно контролировать сферу окружающей среды, в связи с чем он инициировал развитие института общественных инспекторов.