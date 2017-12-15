Выброс сероводорода на полигоне в Кучино превысил норму в 35 раз

Основным источником запаха сероводорода в столичном регионе стала свалка "Кучино" в Балашихе.

По данным МЧС России, на посту "Балашиха – Речная" зафиксировали максимальное разовое превышение в 34,8 раза. По периметру полигона "Кучино" провели бурение 36 скважин, установили систему очистки и утилизации биогаза, работает один газосжигательный сектор.

"Мосэкомониторинг" ежедневно фиксирует превышения предельно допустимых концентраций в воздухе примерно в три раза, сообщает "Интерфакс". Ситуацию усугубляют неблагоприятные условия, мешающие рассеиванию запаха.

Ранее в МЧС выявили источник неприятного запаха и сообщили о нем. Оказалось, что это полигон "Кучино". Оперативные группы и мобильные лаборатории МЧС РФ и Роспотребнадзора работают круглосуточно. По данным экспертов Росприроднадзора, там могли находиться меркаптаны, запах которых похож на кислую капусту.

8 декабря жителей нескольких районов Москвы жаловались на неприятный запах в воздухе. 14 декабря Сергей Собянин поручил определить источник выбросов из-за вновь появившегося запаха.