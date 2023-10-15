Володин поручил проработать исключение нормы о рубках из проекта об охране озера Байкал

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об исключении нормы о сплошных рубках на озере Байкал. Этим будет заниматься думской комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщается на сайте палаты.

"Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение", – отметил парламентарий.

По его словам, при доработке законопроекта об охране озера следует найти решение, которое предостерегло бы от поспешных шагов.

Ранее ученые из Швеции зафиксировали большую утечку метана в глубокой части Балтийского моря. Как они сообщили, утечка произошла в Ландсортской котловине на площади 20 квадратных километров и на глубине 400 метров. В релизе добавили, что исследователи взяли пробы осадка и воды.

До этого стая из 60–70 круглоголовых китов выбросилась на берег Западной Австралии. До этого департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей австралийского штата Вашингтон получил сообщения о том, что киты начали сбиваться в плотную группу примерно в 150 метрах от пляжа Чейнс.

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