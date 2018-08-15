Росприроднадзор установит причину загрязнения Москвы-реки нефтепродуктами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты устранили пятно от разлива нефтепродуктов в Москве-реке, обнаруженное в районе Даниловской набережной, сообщает "Интерфакс".

Теперь специалистам Росприроднадзора предстоит выяснить причину загрязнения реки.

Видео, на котором видны разводы нефтепродуктов в Москве-реке, появилось 13 августа. Возбуждено административное дело. По данным ведомства, пятно не нанесло вреда флоре и фауне.

Ранее сообщалось, что Единый оператор в сфере обращения с отходами начнет работать в России до конца 2018 года. Организация будет создана в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами. Через нее планируется проводить экологические сборы. Таким образом участники рынка смогут воспользоваться недоступными финансовыми механизмами и инструментами.

При этом специалисты уверены, что тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не вырастут. Она, наоборот, должна снизить нагрузку на бизнес.