В Подмосковье ужесточат наказание за незаконное использование недр и вод

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Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало законопроект об ужесточении наказаний за незаконное использование недр и вод. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Сообщается, что законопроект предусматривает увеличение наказаний в двух сферах – недропользовании и водопользовании.

В первом случае предлагается кратно увеличить штрафы для физических лиц, которые добывают полезные ископаемые без оформления лицензии. Сегодня за это предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, что несоизмеримо с ущербом от незаконной добычи, который может измеряться сотнями тысяч.

Похожая ситуация складывается и в сфере водопользования. Суммы штрафов за самовольное занятие водного объекта или использование его с нарушением условий многократно меньше, чем суммы ущерба.

Ранее сообщалось, что инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области выявили факт браконьерской охоты на лося в городском округе Коломна.