Фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет 28 ноября

Фото: московская-экорезиденция.рф

Фестиваль "X Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в онлайн-формате 28 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Пройдут восемь круглых столов, дискуссий, тематических лекториев, выступят более 35 экспертов и спикеров", – отмечается в сообщении.

Темой мероприятия станет "Наставничество в экологии". Среди участников будут волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, студенты, представители молодежных сообществ и другие. Они обсудят просвещение в области экологии, детские проекты и сохранение биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях.

Стать участником фестиваля можно бесплатно по предварительной регистрации.

По словам начальника отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" Натальи Соколовой, в 2020 году благодаря фестивалю создали добровольческий корпус "Мосприроды". В его деятельность включены уже свыше 3 тысяч человек.

Ранее стало известно, что свыше 160 эколого-просветительских мероприятий пройдет в Москве в этом месяце. Участники получат возможность по-новому взглянуть на природу, познакомиться с биоразнообразием столицы и узнать, как каждый человек может помочь окружающей среде.

"Мой район. Навигатор": больше 750 новых деревьев высадят в столице в 2023 году