Кусто предупредил о возможном исчезновении пингвинов в Антарктиде из-за потепления

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Исследователь и защитник океана Филипп Кусто заявил о скором возможном исчезновении пингвинов в Антарктиде из-за изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок – девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", – сказал Кусто.
Ученый добавил, что в настоящее время защищено 6% морских акваторий, в случае создания нового заповедника удастся защитить 10% Мирового океана.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Исследователи говорили, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.
Ученые отмечали, что Южный полюс за последние 30 лет нагревался в три раза быстрее, чем остальная часть Земли. Они пришли к выводу, что естественная тенденция к потеплению усиливается антропогенными выбросами парниковых газов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: