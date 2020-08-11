Кусто предупредил о возможном исчезновении пингвинов в Антарктиде из-за потепления

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Исследователь и защитник океана Филипп Кусто заявил о скором возможном исчезновении пингвинов в Антарктиде из-за изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок – девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", – сказал Кусто.

Ученый добавил, что в настоящее время защищено 6% морских акваторий, в случае создания нового заповедника удастся защитить 10% Мирового океана.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Исследователи говорили, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.

Ученые отмечали, что Южный полюс за последние 30 лет нагревался в три раза быстрее, чем остальная часть Земли. Они пришли к выводу, что естественная тенденция к потеплению усиливается антропогенными выбросами парниковых газов.

