Проект "Сортировочная" совместно с соцсетью "ВКонтакте" организовали экоакцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Сортировочная" совместно с соцсетью "ВКонтакте" с 8 по 23 ноября проведет акцию "За чистый воздух".

Присоединиться к ней смогут все те, кто хочет сделать мир чище и здоровее. Для этого следует по возможности отказаться от транспорта и пройти 110 000 шагов, используя сервис "Шаги ВКонтакте". Каждый участник сможет внести свой вклад в сохранение окружающей среды и получить приз – виртуальную эмблему защитника экологии.

"У нас несколько лет есть рубрика "ЭкоШаги", где мы рассказываем, как начать жить с уважением к экологии. "Шаги ВКонтакте" – идеальный интерфейс для нашего вызова, который мы бросаем каждый день в желании жить лучше", – заявила замруководителя службы "Москва Медиа" Анна Тюменцева.



Автор и ведущий проекта "Сортировочная" Георгий Каваносян, в свою очередь, добавил, что он рассказывает, как человек своими действиями может уничтожить или спасти Землю. Чтобы ее спасти, не нужно быть супергероем или экологом, подчеркнул ведущий. По словам эксперта, для этого необходимо лишь ходить в магазин со своей сумкой или просто выбирать ходьбу вместо поездки на машине.

"Вызов "Сортировочной" в "Шагах ВКонтакте" – идеальный способ добавить себе еще одну полезную привычку – больше ходить и сокращать число вредных выбросов", – поделился Каваносян.



Медиапроект об экологии "Сортировочная" понятным языком расскажет о том, зачем думать об экологии, что можно сделать для планеты, чтобы качество жизни становилось лучше без вреда для нее.

Ранее стало известно, что свыше 160 эколого-просветительских мероприятий пройдет в Москве в этом месяце. Участники получат возможность по-новому взглянуть на природу, познакомиться с биоразнообразием столицы и узнать, как каждый человек может помочь окружающей среде.

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