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Москва 24

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Общество

04 января, 23:40

В Мособлдуме рассказали об экологической инициативе

экология власть общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Порядка 200 деревьев "сохранили" сотрудники аппарата и депутаты Мособлдумы в 2019 году за счет сдачи макулатуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу органа власти.

"Сотрудники аппарата и депутаты активно включились в дело "спасения деревьев" - из думы каждую неделю вывозят 1 кубометр макулатуры – это около 400 кг. Получается, что Мособлдума спасает в год свыше 200 деревьев", – заявили в думе.

Решение о сборе макулатуры приняли в руководстве Мособлдуме еще в 2018 году. В частности, речь также идет о сокращении оборота бумаги и пластика и переходе к электронному документообороту.

Для реализации проекта в думе раздают бумажные и стеклянные стаканы, установили контейнеры для сбора макулатуры и батареек. Кроме того, на переработку сдают лампочки и градусники.

Со 2 января 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов. Во дворах столицы установили парные контейнеры – синие для бумаги, пластика, стекла и металла и серые для иных типов мусора.

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