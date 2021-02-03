В России хотят запретить перегрузку опасных веществ вне портов

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Власти России в скором времени внесут в Государственную думу законопроект, который запретит перегрузки опасных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне портов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

По сообщению аппарата Абрамченко, решение могут реализовать по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства обратил внимание на недопустимость подвергать риску экологическую среду российских территориальных вод.

Подчеркивается, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, Россия может принять меры для предотвращения преднамеренных сбросов. Помимо того, ограничения позволят избежать аварий, а также загрязнений морской среды.

Ограничения коснутся перевозимую нефть, сжиженные газы, жидкие вещества, перевозимые наливом, с температурой вспышки, не превышающей 60 градусов и другие.

При этом в некоторых случаях эти требования не будут применяться. В частности, останется разрешенной перегрузка при снабжении сооружений и судов, направленных для геологического изучения и добычи минеральных ресурсов.

В СФ и ГД выразили готовность поддержать инициативу, пояснив, что надо более детального ознакомиться с законопроектом.

Ранее в Росприроднадзоре устанавливали источник загрязнения в заливе Находка в Приморье. Решался вопрос об оперативной локализации загрязнения.