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Экология

11:16

В Росприроднадзоре устанавливают источник загрязнения в заливе Находка в Приморье

экология

Фото: Telegram-канал "Находкинский портовой"

Росприроднадзор устанавливает источник загрязнения, из-за которого в акватории залива Находка образовалось пятно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

"Как отметили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды", – сообщили в пресс-службе.

В правительстве заявили, что в настоящий момент специалисты устанавливают источник загрязнения. Администрация Находки решает вопрос об оперативной локализации загрязнения.

Ранее в одном из Telegram-каналов говорилось, что пятно образовалось в акватории залива Находка вокруг Приморского судоремонтного завода. Сообщалось, что на поверхности воды замечены разноцветные масляные пятна.

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