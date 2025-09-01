Президент Казахстана Токаев назвал "плачевной" ситуацию с обмелением Каспийского моря

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Ситуация с обмелением Каспийского моря "плачевная" и приближается к экологической катастрофе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Токаев выступил с предложением создать в Астане под эгидой ШОС Центр анализа водяных проблем. Ситуация с Каспийским морем могла бы стать приоритетом для долгосрочных консультаций в рамках организации.

Кроме того, Токаев объявил о решении провести в апреле 2026 года региональный экологический саммит в Астане в партнерстве с ООН.

С середины 1990-х средний уровень Каспийского моря снижался, показатель достиг минус 28,73 метра. Ученые связывают это с климатическими изменениями, изменениями температуры и увеличением испарений с самой поверхности моря.

Ранее в Каспийском море обнаружили огромное фрагментированное пятно – предположительно, масло или отходы рыбной ловли – площадью 82,51 квадратных километра. Пятно удалось зафиксировать в ночь на 16 августа на радиолокационном снимке Sentinel-1A "Прозрачный Мир на Каспии". Его след тянется вдоль судоходной линии Порт Курык – Баку, охватывая при этом казахстанский и азербайджанский секторы.

