Диетолог рассказала, кому нужно есть больше шоколада

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Тем, кто имеет дефицит веса тела, испытывает повышенные интеллектуальные нагрузки и переживает стресс, стоит есть побольше шоколада. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Обычно специалист рекомендует съедать три-четыре кусочка в день. Но в некоторых случаях шоколада можно употребить и больше. В частности, если речь идет о людях с дефицитом веса, так как в нем много калорий.

Кроме того, шоколад может помочь в борьбе со стрессом, отмечает Соломатина.

"Он содержит антиоксидант, полифенолы. То есть снимает воспаление, которое есть очень у многих, даже если они не простужены и питаются качественной едой – все равно присутствуют какие-то микроотравления. Стрессы тоже вызывают воспаления, плюс в этот момент не очень хорошо работает нервная система. Многие замечали, что, когда человек находится в состоянии стресса, он плохо соображает, может принимать какие-то ошибочные решения", – отмечает специалист.



Елена Соломатина врач-диетолог Магний в составе успокаивает нервную систему, поддерживает в норме давление и нормальную сократимость сердечной мышцы.

Помимо этого, побольше шоколада полезно есть и тем, кто испытывает повышенные интеллектуальные нагрузки.

"Раньше у летчиков всегда был с собой шоколад: мало ли какая-нибудь вынужденная посадка, мало ли что еще. Это высококалорийный продукт, быстро дающий энергию, которая плюс ко всему еще и держится долго", – говорит диетолог.

Лучше, по словам эксперта, выбирать горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%. "Чем больше в процентном соотношении бобов, тем лучше. Значит, там больше полезных веществ и меньше сахара", – подчеркнула диетолог.

Ранее ученые из Гарвардского университета рассказали, что употребление темного шоколада может замедлить процесс старения. Экспертам также удалось выяснить, что потребляющие сладость люди проживают на год больше тех, кто не ест темный шоколад.