Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:00

Москвичей научат делать шоколадные сердца

еда досуг

16:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Посетителей Музея современной истории России научат готовить шоколадные сердца. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника отдела связей с общественностью учреждения Алексея Стрижова.

Мастер-классы пройдут в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. "Гостям также расскажут о развитии романтической сладости в России", – добавил Стрижов.

С 3 января по 5 апреля в музее проходит выставка "История русского шоколада". На ней представлены коллекции старинной посуды, предназначенной для горячего шоколада. Кроме того, среди экспонатов можно найти ритуальные чаши племен майя и ацтеков и старинные формы для изготовления шоколадных изделий.

В этом году, по словам синоптикам, москвичей ждет комфортная погода в День всех влюбленных. А это значит, что можно посетить сразу несколько интересных мест. Например, подняться на Останкинскую телебашню, которая получит праздничную подсветку.

Читайте также

еда досуг

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика